Седунов считает недопустимым брать деньги с родителей на дезинфекцию и маски в школах
Недопустимым брать деньги с родителей на дезинфекцию и маски в школах считает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.
«Термометры будут закуплены в образовательные организации, - отметил Седунов. – Дезинфекция, маски и термометры будут включены в учебные расходы в школах. С родителей деньги на это брать не нужно».
Кроме того, закупка будет делаться на средства муниципального бюджета.