Седунов считает недопустимым брать деньги с родителей на дезинфекцию и маски в школах

15:47, 18 августа 2020, ПАИ

Недопустимым брать деньги с родителей на дезинфекцию и маски в школах считает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

«Термометры будут закуплены в образовательные организации, - отметил Седунов. – Дезинфекция, маски и термометры будут включены в учебные расходы в школах. С родителей деньги на это брать не нужно».

Кроме того, закупка будет делаться на средства муниципального бюджета.