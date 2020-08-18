Псковичи могут присоединиться к фестивалю «От винта!»

20:00, 18 августа 2020, ПАИ

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодёжи «От винта!» (действует под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ) приглашает жителей и организации Псковской области принять участие в своих проектах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурсы и проекты реализуются в онлайн-формате и могут привлечь интерес самой разной аудитории. Так, к примеру, уже стартовал I Международный конкурс научно-технической анимации «МультПром-2020» . На конкурс принимаются анимационные работы на темы, связанным с развитием промышленности. Участником конкурса может стать любой желающий в возрасте от 5 до 35 лет – как индивидуально, так и в составе группы. Заявки принимаются до 31 августа 2020 года (включительно). Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.

Также продолжается реализация международного проекта «Инженеры Победы». В рамках него на портале Национальной электронной библиотеки (НЭБ) создаётся раздел, посвящённый роли инженеров и технических специалистов в приближении Великой Победы. К участию в проекте принимаются материалы как от организаций (промышленные предприятия, вузы, НИИ, музеи и т. д. ), так и от частных лиц. Узнать о деталях проекта и заполнить форму для участия можно здесь.

Кроме того, всем заинтересованным лицам предлагается направлять свои истории успеха – развития и становления научно-технических проектов и разработок, которые будут представлены на Всероссийском форуме региональных координаторов. Рассказать о своей истории успеха можно с помощью этой формы.

Ещё одна важная цель деятельности фестиваля «От винта!» в 2020 году – актуализация данных в «Витрине молодёжных проектов и практик». Эта работа ведётся по поручению министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Сведения об инновационных разработках молодых специалистов по научно-техническому направлению просьба направлять сюда.

Дополнительную информацию обо всех проектах, мероприятиях и конкурсах фестиваля «От винта!» можно получить на официальном сайте owinta.com. По всем вопросам обращайтесь по адресу электронной почты start@otwinta.com.

Международный фестиваль научно-технического творчества детей и молодёжи «От винта!» проводится с 2005 года и действует под эгидой Министерства промышленности и торговли РФ. В своё время фестиваль стал первым комплексным мероприятием по развитию детского научно-технического творчества и молодёжного технологического предпринимательства в России. Сегодня это настоящая «витрина» проектов и практик для молодых конструкторов и разработчиков со всех регионов страны и из-за рубежа. Участники в возрасте от 5 до 35 лет представляют свои идеи и проекты для различных отраслей промышленности.

Фестиваль также проводится в рамках крупнейших российских и зарубежных форумов и выставок в России, Италии, Германии, Австрии, Польше, Словакии, Индии, Китае, Вьетнаме и других странах.