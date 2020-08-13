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Экономика

Выход мировой экономики из кризиса ожидается в 2023-2024 годах

«Роснефть» готовится к выходу мировой экономики из кризиса в 2023-2024 годах, чтобы вывести на рынок новые объемы нефти. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Владимир Владимирович, ведем работу, в том числе не только на Каре, как я сказал, на Таймыре. Готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023-2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти», - сказал Сечин.

В ходе встречи глава «Роснефти» доложил о добыче нефти на проекте «Восток ойл», о планах вернуться к строительству Восточного нефтехимического комплекса при фискальных условиях, обеспечивающих рентабельность проекта, и о бурении в Карском море.

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