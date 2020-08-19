В России впервые за два года вырос оборот фальшивых банкнот

08:57, 19 августа 2020, ПАИ

Объем выявленных поддельных купюр увеличился впервые за два года, следует из данных Центробанка, пишет газета «Известия».

В первом полугодии 2020-го он достиг 19 тыс. штук. В таком же периоде 2019 и 2018 годов было обнаружено по 18 тыс. липовых банкнот. Львиная доля фальшивок приходится на купюры пятитысячного номинала. За полгода их выявлено 14,7 тыс., что в 1,2 раза больше, чем было в предыдущие сравниваемые периоды (12,5 тыс.).

В то же время значительно уменьшилось количество подпольно изготовленных банкнот достоинством в одну и две тысячи. В пресс-службе Центробанка пояснили, что колебания числа выявляемых поддельных денежных знаков естественно и зависит от целого ряда факторов. Например, рост «фальшивок» в январе (4,1 тыс.), как правило, связан с новогодними праздниками и каникулами, во время которых граждане активно тратят наличные деньги, покупая путевки на отдых, билеты на самолеты и поезда, различные товары, бытовую и цифровую технику.