Беременность повышает риск тяжёлого течения COVID-19

08:52, 19 августа 2020, ПАИ

Риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались учеными: согласно последним исследованиям, ожидание ребенка делает женский организм более уязвимым для тяжелого COVID-19, пишет газета "Известия".

Подтверждающие это данные опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в конце июня. Среди 91412 женщин репродуктивного возраста с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 8207 беременных, которые имели на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии (ОИТ), чем их небеременные сверстницы. Также они на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них была меньше.

Шведские исследователи обнаружили, что беременные или только что родившие женщины с COVID-19 почти в шесть раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии. «Хотя беременность считается физиологически нормальным явлением, на организм женщины ложится двойная нагрузка, заявила профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева. - Почки и печень, сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии».

Кроме того, у беременных уменьшается объем легких и повышается свертываемость крови из-за необходимости быстрой остановки кровотечения после родов, что в ситуации с коронавирусом может привести к повышенному тромбообразованию. Еще одна опасность заключается в противовирусных препаратах, так как некоторые из них могут вызвать патологии плода.