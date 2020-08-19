Спиртное попытался украсть пскович ночью из магазина на улице Кузбасской Дивизии

09:33, 19 августа 2020, ПАИ

19 августа в Пскове мужчина пытался украсть спиртное из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 2:00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Кузбасской Дивизии поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 24-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.