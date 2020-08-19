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В Пскове магазин «Детский мир» оштрафовали за назойливую рекламу

В Пскове магазин «Детский мир» оштрафовали за назойливую рекламу. Псковское УФАС установило, что компания «Детский мир» нарушила требования рекламного законодательства, отправив сообщение с рекламой дисконтных карт на адрес электронной почты псковичу, который не давал согласие на получение информации. 

В соответствии со статьей 18 Закона о рекламе, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.   

Штраф ПАО «Детский мир» за ненадлежащую рекламу составил 101 тысячу рублей. 

На рассмотрении в УФАС находятся еще несколько жалоб на рекламу, распространенную по сетям электросвязи.

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