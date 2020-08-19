Через границу в Псковской области пропустили 39 тонн миндаля
39 тонн миндаля из Литвы пропустили через границу в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
На российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» в Псковской области провели контроль 39,6 тонн миндаля, который следовал транзитом из Литвы через Россию в Казахстан.
Фитосанитарный сертификат оформлен правильно в соответствии с действующими в ЕАЭС нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, а транспортировка подкарантинной продукции осуществляется без нарушений.
Продукция была допущена к дальнейшему следованию в адрес получателя.