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Политика

Всплеск политической активности констатирует Александр Котов

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов констатирует всплеск политической активности. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 19 августа.

«В выборный год ожидается всплеск внезапной политической активности коллег», - отметил Котов, добавив, что в 2021 году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов.

Предвыборная кампания, как отметил Котов, уже стартовала.

«Уже прослеживается попытка обратить внимание персонально на деятельность политиков, так и на деятельность политических партий», - добавил спикер.

По словам Котова, накал в дискуссиях позволяет найти приемлемые решения.

«Важно смотреть за тем, что говорят оппоненты, - отметил Александр Котов. – Это нормальный политический процесс в ожидании предвыборной кампании».

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