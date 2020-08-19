Всплеск политической активности констатирует Александр Котов
Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов констатирует всплеск политической активности. Об этом он заявил в эфире проекта ПАИ-live 19 августа.
«В выборный год ожидается всплеск внезапной политической активности коллег», - отметил Котов, добавив, что в 2021 году пройдут выборы в Псковское областное Собрание депутатов.
Предвыборная кампания, как отметил Котов, уже стартовала.
«Уже прослеживается попытка обратить внимание персонально на деятельность политиков, так и на деятельность политических партий», - добавил спикер.
По словам Котова, накал в дискуссиях позволяет найти приемлемые решения.
«Важно смотреть за тем, что говорят оппоненты, - отметил Александр Котов. – Это нормальный политический процесс в ожидании предвыборной кампании».