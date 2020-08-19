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Политика

Александр Котов назвал муниципальные выборы конкуренцией личностей

Конкуренцией личностей назвал муниципальные выборы председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 19 августа.

Говоря о муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре 2020 года, Александр Котов отметил, что ситуация в плане соотношения политических сил кардинально изменится.

«Муниципальные выборы имеют ярко выраженное отличие – это не конкуренция партий, а конкуренция личностей, так как все живут рядом», - отметил Котов, добавив, что люди отдают голос за того человека, которому доверяют.

По словам спикера областного Собрания депутатов, другие политические партии выдвинули в два раза меньше своих кандидатов на эти муниципальные выборы. «Единая Россия» провела гигантскую работу задолго до выборов: встречи с людьми, переговоры, диалог с общественными организациями», - сказал он.

Также Александр Котов отметил, что зачастую конкуренты говорят о том, что «Единая Россия» пытается приписать себе несуществующие заслуги – строительство детских садов, ремонт дорог.

«Власть и должна заниматься этим», - добавил Котов, отметив, что приоритет определяется как раз во время работы над бюджетом.

 

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