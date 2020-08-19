«Локомотивы роста» появляются в Псковской области благодаря нацпроекту

16:00, 19 августа 2020, ПАИ

В рабочей поездке секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского в южные районы Псковской области принял участие региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев. В Невеле он участвовал во встрече с кандидатами в депутаты органов местного самоуправления Невельского района. Главной темой повестки дня стали предстоящие сентябрьские выборы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Состоялись интересные встречи с кандидатами в депутаты Невельского района и сельских поселений. Я поделился своим опытом, рассказал о партпроекте «Локомотивы роста», о том, как он полезен в работе депутатов. Партпроект очень важный – это развитие промышленности на территории Псковской области. Есть успешные кейсы, которые хорошо развиваются. Это и электротехнический кластер, это и технопарки, и бизнес-инкубаторы. Также это и рабочие места, и налоги, которые в том числе на здравоохранение, и на дороги для всех жителей региона. Встреча была теплой, прошла в дружеской атмосфере», - рассказал Тюменцев.

Единоросс пожелал кандидатам в депутаты органов местного самоуправления победы на предстоящих выборах.

Отметим, что Псковская область включена в число участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» на 2020 год. Между администрацией Псковской области и Минэкономразвития России заключено соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения.