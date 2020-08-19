Александр Котов заявил о желании баллотироваться в новый созыв областного Собрания

16:13, 19 августа 2020, ПАИ

О желании баллотироваться в новый созыв областного Собрания заявил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире проекта ПАИ-livе 19 августа.

Александр Котов отметил, что будет баллотироваться в новый созыв областного Собрания, и сказал, что не имеет желания вновь возглавлять его.

«Если благополучно завершится этот срок полномочий, это будет 10 лет, как я его возглавляю, - добавил Котов. – Надо думать о том, что должны прийти новые люди, в том числе и к руководству областным Собранием.

«Я сейчас говорю об этом не как о решенном, а как о том, над чем я размышляю», - подчеркнул спикер облсобрания.