Александр Котов рассказал, чего «партия власти» ждёт от конкурентов на предстоящих выборах
О том, чего ждёт «партия власти» от конкурентов, рассказал спикер областного Собрания, заместитель руководителя регионального отделения «Единой России» Александр Котов.
13 сентября 2020 года в Псковской области будет завершена масштабная муниципальная кампания – определится судьба 1154 мандатов. В 2021 году пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Александр Котов отметил, что приближение этих событий уже ощущается.
Спикер облсобрания ожидает всплеска активности со стороны конкретных политиков и партий.
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