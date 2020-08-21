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Общество

На 90 млрд рублей выросли резервы регионов России за полгода

Запасы субъектов России без учёта Москвы за первую половину года увеличились на 90 млрд и достигли 850 млрд рублей. Соответствующие данные приводит рейтинговое агентство АКРА, пишет газета «Известия».

В общей сложности показатель вырос у 51 региона, причем у 39 – более чем на треть.

В частности, Сахалинская область, ХМАО, Тюменская область и ЯНАО нарастили показатели на 43, 32, 16 и 10 млрд рублей соответственно. В числе лидеров по приросту также Санкт-Петербург и Ленобласть. Они увеличили резервы на 28 и 11 млрд рублей соответственно.

Часть запасов потратили Татарстан (26 млрд рублей), Московская (13 млрд), Нижегородская (9 млрд) и Тверская области (8 млрд), а также Красноярский край (8 млрд). 

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