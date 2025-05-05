В опочецком колледже провели акцию «Подумай о будущем – откажись от зависимостей»

18:59, 05 мая 2025, ПАИ

«Подумай о будущем – откажись от зависимостей» – под таким лозунгом в индустриально-педагогическом колледже прошла региональная межведомственная профилактическая акция с участием сотрудников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Псковской области, пишет районная газета «Красный маяк».

Заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов центра И. Н. Гайдук провела дискуссию о понятии психоактивных веществ, о причинах вовлечённости молодёжи в наркотизацию, а также о признаках и последствиях употребления этих опасных веществ. Студенты активно участвовали в обсуждении, делясь своими мыслями о том, как можно избежать предложений употребления ПАВ и сохранить свою личную безопасность.

Продолжила тему старший оперуполномоченный отдела УКОН УМВД России по Псковской области лейтенант полиции А. В. Лоташева. Она подчеркнула, что, соглашаясь на употребление ПАВ, человек по своему выбору лишает себя базовой потребности – безопасности. Алёна Вячеславовна также ознакомила студентов с аспектами юридической ответственности за употребление и распространение запрещённых веществ, что стало важным дополнением к обсуждению.

Фельдшер центра Шершнева Елена Николаевна рассказала девушкам о сохранении репродуктивного здоровья, подчеркнув важность заботы о себе и своём будущем.

