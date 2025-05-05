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Общество

Турнир на мечах пройдёт в Псковском кремле

Очередной открытый турнир в номинации «щит – меч» проведёт Псковское отделение Федерации спортивного меча совместно с Псковским музеем-заповедником. Состязание состоится в воскресенье, 18 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Открытый турнир на мечах пройдёт в Псковском кремле. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Соревнования будут проходить на территории Довмонтова города. На этом месте они проводятся впервые.

«Спортивный меч» представляет собой вид единоборства, который включает в себя спортивный поединок с применением безопасных имитаторов средневекового оружия, изготовленных из мягких полимерных материалов: щита, меча и копья. Эти элементы вооружения легли в основу пяти дисциплин «Спортивного меча».

Регистрация участников начнётся в 10:00, начало поединков – с 11:00. Окончание – в 15:00. Для зрителей вход на соревнования свободный.

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