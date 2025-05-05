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Общество

Репетиция парада Победы проходит на центральных улицах Пскова

Репетиция парада Победы проходит на центральных улицах Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ
  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ
  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ
  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ
  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ
  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ
  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ
  • Репетиция парада Победы
    Фото: ПАИ

Часть улиц Пскова перекрыта для движения автотранспорта.

Репетиционный прогон парада Победы также пройдёт в Пскове 7 мая. Во всех муниципалитетах Псковской области парад Победы в нынешнем году пройдёт в очном формате.

Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно тут.

Напомним, что и парад в честь Дня Победы, и шествие Бессмертного полка в очном формате в последний раз проходили в Пскове в 2022 году, в последующие годы мероприятия отменялись из соображений безопасности.

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