Репетиция парада Победы проходит на центральных улицах Пскова
Репетиция парада Победы проходит на центральных улицах Пскова, передаёт корреспондент ПАИ.
Часть улиц Пскова перекрыта для движения автотранспорта.
Репетиционный прогон парада Победы также пройдёт в Пскове 7 мая. Во всех муниципалитетах Псковской области парад Победы в нынешнем году пройдёт в очном формате.
Ознакомиться с официальной программой празднования 80-летия Победы в Псковской области можно тут.
Напомним, что и парад в честь Дня Победы, и шествие Бессмертного полка в очном формате в последний раз проходили в Пскове в 2022 году, в последующие годы мероприятия отменялись из соображений безопасности.