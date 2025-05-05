Осуждённые к принудительным работам поддержали волонтёрское движение в Великих Луках

19:39, 05 мая 2025, ПАИ

Осуждённые, отбывающие наказание в Великолукском исправительном центре № 1, приняли участие в уборке городских территорий, а также оказали помощь зооприюту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, по соглашению с муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» волонтёры были задействованы в приведении в порядок улиц южной столицы региона. Они очистили обочины дорог от песка и грязи, убрали ветки и мелкий мусор. Кроме этого, в рамках субботника, приуроченного к празднованию Дня Победы, осуждённые облагородили воинское захоронение, отдав дань уважения и памяти защитникам Отечества.

Эстафета добрых дел продолжилась в центре милосердия для бездомных животных. С данной организацией учреждение связывают крепкая дружба и плодотворное взаимодействие. Стараниями осуждённых в приюте проделан большой фронт ремонтных и уборочных работ. В ходе последнего визита произведён покос травы, построен новый вольер, благоустроена прилегающая территория.

По словам руководства исправительного центра № 1, развитие волонтёрского движения среди осуждённых к принудительным работам позволяет решать важные задачи воспитательного характера, способствуя исправлению данной категории граждан, их успешной адаптации к жизни после освобождения. Они осознают важность общественного труда, видят его результаты, что оказывает влияние на формирование законопослушного поведения.