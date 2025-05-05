Выставка архивных документов откроется в Пскове 7 мая

18:21, 05 мая 2025, ПАИ

Выставка архивных документов «…И письма, как летопись боя, как хронику чувств, перечтём» откроется в Пскове 7 мая, сообщается в телеграм-канале «Архивный документ».

Площадкой для экспонирования станет Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области (Псков, улица Ленина, 3).

Выставка подготовлена Государственным архивом Псковской области к 80-летию Великой Победы. Посетителям будут представлены архивные документы периода Великой Отечественной войны: фронтовые письма, фотографии, почтовые открытки, книги стихов. Среди них – подлинные письма Героев Советского Союза, командиров партизанских бригад Николая Васильева и Александра Германа, партизана, поэта, писателя Ивана Виноградова, партизанки Марии Григорьевой, пропавшей без вести в брянских лесах в 1943 году. Здесь же можно будет увидеть официальные запросы вдовы Героя Советского Союза Михаила Харченко и директора Пушкинского заповедника Семёна Гейченко о праве въезда в освобождённую Псковскую область.

Отдельный раздел выставки отведён письмам Анатолия Лалушина, погибшего в 1944 году. Эти письма были переданы в Государственный архив Псковской области 23 апреля 2025 года его родственниками.

Выставка откроется 7 мая в 12:00 и будет работать до сентября 2025 года. Посетить её можно в часы работы Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области: с понедельника по пятницу – с 10:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 16:00.

Вход свободный.