Результаты дизайн-кода в Пскове оценят в мае 2021 года

17:02, 21 августа 2020, ПАИ

В мае 2021 года в Пскове будут оценивать результаты принятого дизайн-кода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков рассказал, что предприниматели должны успеть подготовиться, ведь правила благоустройства и озеленения города были утверждены в мае 2020 года, а оценить результаты можно будет не раньше, чем через год.

«В мои задачи входит урегулировать этот процесс, - рассказал Евгений Скачков. – Чтобы историческая местность была в одном цвете, а остальное может быть более яркого цвета».

В дизайн-коде, по словам Скачкова, исключены баннерные направления, поэтому в отношении рекламы изменения произойдут гораздо быстрее.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы весь город соответствовал дизайн-коду меньше, чем через год», - добавил архитектор.