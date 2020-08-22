«Ни один суд не возьмётся за это дело»: полицейский – об убийстве пса Пифа

10:23, 22 августа 2020, ПАИ

«Звонили из полиции города Невеля. Дознаватель. Собирают материалы для уголовного дела», – написала в своём Instagram-аккаунте Галина Паскевич, хозяйка собаки Пифа, которую жестоко убил сосед. Однако вечером того же дня женщина опубликовала новые подробности. Она рассказала, что в деревню приезжал полицейский, который «оказывал давление на жителей деревни, рассказывал, что ни один суд не возьмётся за это дело, что это случайность, а не живодёрство или убийство, и заставил подписать опрашиваемых свои записи».

Корреспондент Псковского агентства информации связался с Галиной и узнал подробности расследования.

– Когда с вами связалась полиция?

– В понедельник днём мне позвонила дознаватель. Она сказала, что они собирают материалы и мне придётся к ним приехать. Я сейчас в Москве. Чувствую себя плохо физически: болею, плачу целыми днями. У меня психологическая травма. Но соседи держат меня в курсе, – рассказала Галина.

По словам хозяйки убитого пса, сосед, который живёт напротив, рассказал, что приезжал майор Ц. (МО МВД «Невельский») в рамках сбора материалов по делу. Он задавал вопросы и всячески подсказывал, что отвечать.

«Мол, это случайность, он не хотел, случайно убил. Говорил такие вещи… Как будто я какими-то подачками хотела от него (соседа, который убил собаку) откупиться! Хотя я просто по-человечески к нему относилась, помогала, и все это подтвердят. Полицейские говорят, что ни один суд не возьмётся за это дело, что эти законы в Псковской области не работают. Почему они не работают? Как продолжать жить в этом месте, в Псковской области?» – недоумевает женщина.

При этом, как рассказала Галина, сосед, убивший собаку, ходит по деревне свободно.

«Другие соседи его боятся. Боятся выходить, потому что он ходит на свободе. Все настроены против него, он может мстить. Соседи боятся, а полиция состряпала дело, мол, всё нормально и это была случайность», – рассказала собеседница.

Очевидно, что повторное расследование преступления и обещание губернатора Псковской области лично всё проконтролировать не заставили полицию Невеля беспристрастно рассмотреть дело и отреагировать, как отметил Михаил Ведерников в своём видеообращении, на «тревожный сигнал о психическом состоянии самого преступника». «Кто знает, на кого он направит свой нож в следующий раз», – сказал губернатор.

Это происшествие получило большой отклик. Люди следят за развитием событий на личной странице женщины в Instagram и всячески её поддерживают.

Галина Паскевич рассказала Псковскому агентству информации и о личности соседа, убившего её собаку. Его зовут Сергей Терещенков. Он рыбак, живёт один, много пьёт.

«Живёт как бомж. Во-первых, у него полностью разрушен дом. Еле крышу подлатал. Во-вторых, полная антисанитария. Мусор везде, как в помойной яме. У него живут десятки кошек. Ободранные, больные, он их не кормит. Две истощённые собаки на верёвке сидят. Приезжали зоозащитники. Они чуть в обморок не упали. Забрать не могут, потому что это частная собственность. Поставили воды и уехали в слезах», – рассказывает женщина. Но самое главное, мужчина не имеет никаких документов, кроме паспорта СССР. Галина заметила, что в полиции на это закрыли глаза.

Соседи Терещенкова не жалуют. В интервью Галина сообщила, что только она пыталась поддерживать с ним мирные отношения, надеясь, что он ответит взаимностью. Однако он воткнул нож… не в спину, но в лучшего друга семьи.

Галина Паскевич предоставила ПАИ видео, в котором она показывает участок и дом Сергея.

Мы следим за развитием событий в этой истории.

Ранее сообщалось, что Невельская межрайонная прокуратура признала обоснованным отказ в возбуждении уголовного дела по статье о жестоком обращении с животным. Хозяйка пса, зоозащитники, неравнодушные жители Псковской области через соцсети призвали губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вмешаться в ситуацию. В своём еженедельном видеообращении 15 августа он поддержал женщину и заверил, что возьмёт вопрос под личный контроль.