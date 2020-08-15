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Общество

По факту убийства собаки в невельской деревне прокуратура Псковской области проведёт проверку

Аппарат прокуратуры Псковской области по результатам мониторинга средств массовой информации организовал проверку по сообщению о совершении одним из местных жителей деревни Сигово Невельского района убийства собаки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка полноте мер и законности процессуальных решений, принятых по данному факту правоохранительными органами и Невельской межрайонной прокуратурой.

Проходивший мимо частного дома мужчина, который ведёт аморальный образ жизни, подозвал добродушного пса Пифа и вонзил нож в его пасть. Хозяйка не сразу поняла, что случилось. Собака истекла кровью и погибла. Как оказалось, убийца собаки был соседом хозяйки собаки.

 

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