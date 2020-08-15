Михаил Ведерников – об убийстве собаки в Невеле: Без разбирательства этот случай не останется

18:27, 15 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал не оставлять без контроля и разбирательства убийство собаки, которое произошло на неделе в Невельском районе. Об этом глава региона заявил в своём видеообращении.

«Я полностью разделяю чувства хозяйки. Собаки воспринимаются как члены семьи, и такая утрата воспринимается очень болезненно. Хочу напомнить, что подобные преступления регулируются отдельной статьёй Уголовного кодекса РФ, но, помимо всего прочего, это тревожный сигнал о психическом состоянии самого преступника. Кто знает, на кого он направит свой нож в следующий раз», – сказал губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников заявил, что он уже провёл переговоры по поводу этого инцидента с прокурором Псковской области Иваном Грибовым и он обещал взять вопрос под личный контроль. «Я попросил отдельно дать оценку действиям представителей Невельской межрайонной прокуратуры», – добавил он.