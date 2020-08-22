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Общество

Псковская Росгвардия набирает контрактников на службу в Грозный

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в должностях сержантов и солдат в войсковой части 3025 в Грозном (Чечня).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, претендовать на вакансии могут граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно), не имеющие судимостей (даже снятых или погашенных). Должно быть среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.

Кандидат на службу должен не менее 10 раз подтягиваться на перекладине, пробегать 100 метров не более чем за 15 секунд, 1 000 метров – не более чем за четыре минуты.

Служащим по контракту выплачивается зарплата от 40 тысяч рублей, предоставляется полный социальный пакет, бесплатное лечение, трёхразовое питание и вещевое имущество (форма), проживание в общежитии казарменного типа, возможность участия в накопительно-ипотечной системе, ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), карьерный рост, ежегодная материальная помощь в размере одного оклада, возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: 73-43-13, 8-906-223-65-00, 8-911-366-21-41.

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