Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт рассказал, как россияне оплачивают зарубежные подписки

Для оплаты иностранных цифровых подписок многие россияне оформляют банковские карты других государств через посредников. Об этом рассказал эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота, пишет news.ru.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, изначально карты банков других стран были доступны россиянам практически в полном объёме – в основном из бывших республик СССР: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Киргизии. Сейчас большинство этих государств ввело новые условия для держателей карт с гражданством РФ, и для обхода ограничений запросы реализуются через посредников.

Посредники используют достаточно высокие комиссии. Многое зависит от того, насколько востребована карта банка другой страны и сколько человек готов за это заплатить. Ограничения ощутимо влияют на россиян, привыкших, что при наличии средств на подписку и оформление никакие преграды им не помешают, пояснил Андрей Бархота.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

25 октября 2026

В МЧС рассказали, какие правила помогут ребёнку при пожаре
25 октября 2026

Госавтоинспекция предупреждает родителей о последствиях покупки питбайка детям
25 октября 2026

Глава Бежаницкого округа рассказала об озере Полисто в проекте «Легенды родного края»
25 октября 2026

В Псково-Печерском монастыре завершилась смена для семей участников СВО из Белгородской области
25 октября 2026

Псковских водителей предупреждают о риске аквапланирования
25 октября 2026

Эксперты объяснили, как пользоваться газом и не создать опасность
25 октября 2026

В Псковской области создали региональный родительский комитет
25 октября 2026

В МВД назвали главные правила цифровой гигиены

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...