Эксперт рассказал, как россияне оплачивают зарубежные подписки

14:35, 25 октября 2026, ПАИ

Для оплаты иностранных цифровых подписок многие россияне оформляют банковские карты других государств через посредников. Об этом рассказал эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота, пишет news.ru.

По словам специалиста, изначально карты банков других стран были доступны россиянам практически в полном объёме – в основном из бывших республик СССР: Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана и Киргизии. Сейчас большинство этих государств ввело новые условия для держателей карт с гражданством РФ, и для обхода ограничений запросы реализуются через посредников.

Посредники используют достаточно высокие комиссии. Многое зависит от того, насколько востребована карта банка другой страны и сколько человек готов за это заплатить. Ограничения ощутимо влияют на россиян, привыкших, что при наличии средств на подписку и оформление никакие преграды им не помешают, пояснил Андрей Бархота.