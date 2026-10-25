Россия инициирует создание международного центра исследований будущего

14:36, 25 октября 2026, ПАИ

В России выступили с инициативой создания международного прогнозно-аналитического центра изучения будущего разных стран. Об этом заявили на II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» в Санкт-Петербурге.

Среди участников конференции эксперты Института социальной архитектуры президентской платформы «Россия – страна возможностей» провели международное исследование образов будущего в разных странах. Его результаты представили на итоговой пленарной сессии. Идею создания центра изучения будущего поддержали 85 % из почти тысячи участников исследования, в том числе международные эксперты из 35 стран мира.

«Развитие социальной архитектуры приносит конкретные результаты. В одном из российских регионов губернатор вводит должность заместителя по социальной архитектуре. Одна из крупнейших компаний создаёт соответствующее подразделение. Новый учебник, представленный на конференции, будет переведён на три языка – английский, китайский и фарси. Также, как показывает исследование, большинство экспертов из разных стран мира считают, что сегодня нужен международный центр прогнозирования будущего. И Россия готова выступить инициатором его создания. Ведь задача социальной архитектуры – не только изучать общественные процессы и разрабатывать проекты, но и находить решения, которые помогут людям жить лучше, сохраняя традиции и ценности», – отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

Центр изучения будущего призван объединить усилия разных стран для изучения образов будущего и поиска путей их воплощения в жизнь с уважением к ценностям и целям каждой из них. Его создание планируется на базе Института социальной архитектуры.

В рамках конференции также состоялась первая форсайт-сессия Международного молодёжного клуба мечтателей имени Юрия Гагарина «Молодёжь как субъект будущего: личные стратегии и общее действие». Клуб призван объединить молодых людей из разных стран, готовых вместе формировать образ будущего на основе принципов социальной архитектуры. Идею его создания предложили участники Международного фестиваля молодёжи – 2026 в Екатеринбурге.

Кроме того, на конференции Институт социальной архитектуры представил модель компетенций социального архитектора, которая стала предметом экспертного обсуждения и получила поддержку участников. Она описывает знания и навыки, необходимые для специалиста, – от исследования общественных процессов до проектирования будущего и реализации социальных изменений.



Фото: организаторы II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»



Фото: организаторы II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»



Фото: организаторы II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»



Фото: организаторы II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»



Фото: организаторы II Международной научно-практической конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»









Также в ходе мероприятия эксперты Института презентовали стандарт проектной деятельности в социальной архитектуре. Он определяет основные требования к проектам: они должны учитывать общественный запрос, отвечать на реальные потребности людей и устранять причины проблем, а не только их последствия. Стандарт может быть применён в любой сфере – от государственного управления и мастер-планирования до построения сообществ и развития территорий.

Напомним, II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» прошла в Санкт-Петербурге 23–24 октября. В ней приняло участие более 600 учёных, политологов, социологов, журналистов и практиков из 35 стран. Тема социальной архитектуры объединила также экспертов более чем из 90 городов из всех федеральных округов России и порядка 120 ведущих университетов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Владивостока.