До 23 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 23 августа

18:06, 22 августа 2020, ПАИ

23 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +11 до +16 градусов, днём – от +18 до +23.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет низким.