Псковские полицейские проверяют светопропускаемость стёкол автомобилей

17:16, 08 октября 2024, ПАИ

Сотрудники полиции организуют рейды с целью предотвращения административных правонарушений, касающихся уровня светопропускания автомобильных стёкол и превышения допустимого уровня шума транспортных средств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 8 октября в Пскове проводится профилактическая акция, целью которой является предотвращение и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками) с уровнем светопропускания, не соответствующим требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств.

В соответствии со стандартами передние боковые стёкла и лобовое должны пропускать не меньше 70% света. Запрещается тонировать передние боковые и лобовое стёкла.

Согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, на водителя автомобиля с тонированными или покрытыми прозрачными цветными плёнками стёклами может быть наложен административный штраф в размере 500 рублей.

Также сотрудники ГИБДД проверяют уровень шума, издаваемый транспортными средствами, при помощи специальных сертифицированных приборов.