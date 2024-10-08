Псковские полицейские проверяют светопропускаемость стёкол автомобилей
Сотрудники полиции организуют рейды с целью предотвращения административных правонарушений, касающихся уровня светопропускания автомобильных стёкол и превышения допустимого уровня шума транспортных средств. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
С 8 октября в Пскове проводится профилактическая акция, целью которой является предотвращение и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стёкла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками) с уровнем светопропускания, не соответствующим требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств.
В соответствии со стандартами передние боковые стёкла и лобовое должны пропускать не меньше 70% света. Запрещается тонировать передние боковые и лобовое стёкла.
Согласно части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, на водителя автомобиля с тонированными или покрытыми прозрачными цветными плёнками стёклами может быть наложен административный штраф в размере 500 рублей.
Также сотрудники ГИБДД проверяют уровень шума, издаваемый транспортными средствами, при помощи специальных сертифицированных приборов.
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