Число туристов и паломников в Печорском округе с начала года перевалило за полмиллиона человек

17:14, 08 октября 2024, ПАИ

По данным на 1 октября, число туристов и паломников, приехавших в Печорский округ, перевалило за 500 тысяч человек, тогда как за весь 2023 год их было 430 тысяч, сообщил глава муниципалитета Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

При этом, отметил он, также увеличивается число жителей районов в тёплом сезоне: дачников особенно много на побережьях озёр.

Добавим, что увеличение численности населения районов Псковской области в летнем сезоне – одна из особенностей региона. Летом жить под Псков перебираются жители Москвы, Санкт-Петербурга.