В приграничные районы переезжают соотечественники – глава Печорского округа
Соотечественники проявляют заинтересованность и переезжают жить в приграничные районы, рассказал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.
«К нам переезжает всё больше соотечественников. Они видят, как обновляется инфраструктура приграничных районов России. У нас в Печорах реконструирована школа по нацпроекту «Образование». Строится новый корпус больницы. Становится всё комфортнее», – отметил он.
По его словам, один из последних примеров – переезд в округ многодетной семьи из Эстонии. «Купили участок, построили дом. Дети с этого года пошли в нашу школу», – рассказал Валерий Зайцев,
«Люди оттуда приезжают и остаются в Печорах, они находят здесь всё. В садик надо – пожалуйста, школы – пожалуйста, поликлиника есть, больница есть и модернизируется», – подчеркнул глава округа.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область из недружественных стран, главным образом из Латвии, переехало 112 человек.
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