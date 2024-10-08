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Общество

В приграничные районы переезжают соотечественники – глава Печорского округа

Соотечественники проявляют заинтересованность и переезжают жить в приграничные районы, рассказал глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

Валерий Зайцев рассказал, чем Печоры привлекают соотечественников. Фото: ПАИ

«К нам переезжает всё больше соотечественников. Они видят, как обновляется инфраструктура приграничных районов России. У нас в Печорах реконструирована школа по нацпроекту «Образование». Строится новый корпус больницы. Становится всё комфортнее», – отметил он.

По его словам, один из последних примеров – переезд в округ многодетной семьи из Эстонии. «Купили участок, построили дом. Дети с этого года пошли в нашу школу», – рассказал Валерий Зайцев,

«Люди оттуда приезжают и остаются в Печорах, они находят здесь всё. В садик надо – пожалуйста, школы – пожалуйста, поликлиника есть, больница есть и модернизируется», – подчеркнул глава округа.

Ранее сообщалось, что в Псковскую область из недружественных стран, главным образом из Латвии, переехало 112 человек.

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