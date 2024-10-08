Психолог назвал причины возникновения сезонной депрессии

17:38, 08 октября 2024, ПАИ

Причины возникновения осенней хандры назвал психолог-консультант Сергей Калинин в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Если говорить про осеннюю хандру, то она возникает из-за того, что нет тепла, солнца, летних радостей, развлечений и удовольствий, а впереди зима, холода и только ещё более грустные вещи», – отметил он.

По его словам, осенняя хандра обычно наступает именно в то время, когда уходит золотая осень и начинается предзимье с коротким световым днём. «Любое состояние, которое возникает у человека, имеет смысл и свои причины. Грусть и печаль – обычная реакция на утрату и на то, что в жизни перестало существовать то, что радовало», – подчеркнул психолог.

Сергей Калинин также добавил, что существует такой термин, как «сезонная депрессия». Хотя учёные и исследователи спорят, насколько это явление имеет место быть, важно понимать, что на некоторых людей действительно могут серьёзно влиять погодные изменения, поэтому важно быть внимательным к себе и своим близким.

Подробнее о способах борьбы с сезонной хандрой можно прочесть в материале ПАИ.