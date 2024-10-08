Псковичей приглашают на сборные экскурсии в Мирожский монастырь

15:28, 08 октября 2024, ПАИ

Псковичей приглашают на сборные экскурсии в Мирожский монастырь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Во время экскурсии по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря посетители познакомятся с выдающимся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.



Экскурсии состоятся 12 октября в 16:00 и 13 октября в 11:00 и в 16:00. Запись по телефону 8 (8112) 33-15-35.