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Общество

Псковичей приглашают на сборные экскурсии в Мирожский монастырь

Псковичей приглашают на сборные экскурсии в Мирожский монастырь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Во время экскурсии по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря посетители познакомятся с выдающимся памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором сохранились уникальные росписи второй четверти XII века, выполненные византийскими мастерами.

Экскурсии состоятся 12 октября в 16:00 и 13 октября в 11:00 и в 16:00. Запись по телефону 8 (8112) 33-15-35.

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