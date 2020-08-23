Новый мост через реку Кебь в Псковском районе введён в эксплуатацию

09:25, 23 августа 2020, ПАИ

В Псковском районе введён в эксплуатацию новый мост через реку Кебь, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Искусственное сооружение построено рядом со старой переправой, которую постоянно затапливало, и местные жители оказывались отрезанными от сети дорог регионального и федерального значения. Теперь обеспечена круглогодичная транспортная связь между деревнями Языково и Гниловец, садоводческими товариществами «Восток» и «Кебь» и дачными участками.

Мост возведён в рамках реализации проекта по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения от федеральной трассы Новгород – Псков (через Сольцы, Порхов) до садоводческого товарищества «Кебь». Работы проводились на средства областного бюджета в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы». Контракт на сумму 42 млн рублей был заключён между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «Автомобильные дороги Пскова».

Подрядная организация выполнила целый комплекс работ: расчистку территории от деревьев и кустарника, восстановление и закрепление трассы, устройство насыпи и присыпных обочин. На основном ходу было выполнено устройство дренирующего слоя из песка, укладка геосинтетического материала, устройство слоя основания из щебёночно-песчано-гравийной смеси и двухслойного покрытия из асфальтобетона.

Аналогичные работы были проведены на пересечениях и примыканиях дороги. Новое асфальтобетонное покрытие было уложено на разворотной площадке. Здесь же построена новая автобусная остановка с посадочной площадкой и автопавильоном.

В ведомость работ также входило устройство прикромочных лотков, водоприёмных колодцев, установка бортового камня, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки краской со стеклошариками, благоустройство.

Новый мост стоит на двух опорах, пролётное строение состоит из пяти балок. Имеется тротуар для пешеходов и маломобильных групп населения. Кроме того, теперь мост освещается, как и автобусная остановка. Сооружение соответствует современным требованиям к грузоподъёмности и безопасности.

Конструкция старой переправы разобрана, на месте старого сопряжения подготовлена площадка для пляжа.

Гарантийный срок на мост, земляное полотно и верхний слой покрытия составляет восемь лет.

Добавим, что в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 5 км дороги, ведущей к мосту от федеральной трассы Новгород – Псков.