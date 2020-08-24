Авиасообщение ещё с семью странами намерена открыть Россия

08:30, 24 августа 2020, ПАИ

В правительстве обсуждают возможность возобновления полетов по нескольким новым зарубежным направлениям, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в отрасли авиаперевозок.

18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору поручено проработать возможность открытия авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только рейсы в Каир) и Китаем (возобновление рейсов только в Шанхай).

К концу прошлой недели окончательное решение по возобновлению полетов не было принято, но оно может быть сформировано к следующему заседанию оперативного штаба 25 августа. Россия из-за пандемии коронавируса закрыла международное авиасообщение в конце марта. До августа выполнялись только вывозные рейсы для доставки российских и зарубежных граждан на родину, а также единичные рейсы «Аэрофлота» во Франкфурт, Рим, Лондон и другие крупные города для лиц, имеющих вид на жительство в страны прилета.

С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы из России на курорты Турции: Анталью, Даламан и Бодрум. А с 15-го августа восстановили регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз). Правда, полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

В Росавиации отказались комментировать вопрос возобновления международного воздушного сообщения - его обсуждение осуществляется в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.