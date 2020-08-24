0
17:46
Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
17:21
Бизнес не должен ходить по властным кабинетам: интервью с Вячеславом Федюниным
16:36
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
16:33
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
16:20
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
16:14
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:50
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
Еще новости
Общество

Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития

Фото ПАИ.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 24 августа обозначил главную задачу, которая стоит перед Агентством.

По его словам, «система одного окна» – это преимущество, в ближайшее время необходимо, чтобы Агентство инвестиционного развития заработало как «одно окно» для большего доверия бизнеса в регионе. Заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой перед ним поставлена задача проанализировать инвестиционную политику, которая сложилась в регионе.

«Некоторые вещи не соответствуют действительности или требуют корректировки. Сейчас задача сформировать четкую систему работы одного окна – в лице организации, не имеющую статуса госслужбы, но через себя пропускает все запросы, связанные с финансовыми ресурсами, находить ответ в ней, не ходить по кабинетам власти. Есть эффективные чиновники, но задача исключить, чтобы бизнес ходил по властным кабинетам», - сказал гость эфира.

Федюнин также рассказал, что у него нет привычки менять людей, он всегда находит в людях «ценное». «Здесь неслучайные люди, они вовлечены в сферу деятельности, понимают вещи. Требуется систематизация, ускорение процесса. Главное, организация, к которой есть внимание бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов. Результаты должны быть известны всем. Без знания общественности — что происходит с точки зрения агентства — невозможно создать положительный инвестиционный имидж агентства и самого региона. Так или иначе, влияние есть», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
24 августа 2020
Участникам субботнего тура по новостройкам в Пскове показали новые дома
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
24 августа 2020
Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
24 августа 2020
Местный бизнес должен находиться в центре внимания АИР — Вячеслав Федюнин
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
24 августа 2020
Вячеслав Федюнин о главной миссии Агентства инвестиционного развития — в эфире ПАИ-live
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)
24 августа 2020
Человек красит место (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
24 августа 2020
В парке возле Мирожского монастыря в Пскове завершается благоустройство
Двор на улице Стахановской, 15 отремонтировали в Пскове
24 августа 2020
Двор на улице Стахановской, 15 отремонтировали в Пскове
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске
24 августа 2020
Псковичка стала чемпионкой России на соревнованиях по велоспорту в Ижевске

Идет загрузка...