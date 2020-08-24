Вячеслав Федюнин обозначил главную задачу, стоящую перед Агентством инвестразвития

16:36, 24 августа 2020, ПАИ

Руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 24 августа обозначил главную задачу, которая стоит перед Агентством.

По его словам, «система одного окна» – это преимущество, в ближайшее время необходимо, чтобы Агентство инвестиционного развития заработало как «одно окно» для большего доверия бизнеса в регионе. Заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой перед ним поставлена задача проанализировать инвестиционную политику, которая сложилась в регионе.

«Некоторые вещи не соответствуют действительности или требуют корректировки. Сейчас задача сформировать четкую систему работы одного окна – в лице организации, не имеющую статуса госслужбы, но через себя пропускает все запросы, связанные с финансовыми ресурсами, находить ответ в ней, не ходить по кабинетам власти. Есть эффективные чиновники, но задача исключить, чтобы бизнес ходил по властным кабинетам», - сказал гость эфира.

Федюнин также рассказал, что у него нет привычки менять людей, он всегда находит в людях «ценное». «Здесь неслучайные люди, они вовлечены в сферу деятельности, понимают вещи. Требуется систематизация, ускорение процесса. Главное, организация, к которой есть внимание бизнеса, власти, контрольно-надзорных органов. Результаты должны быть известны всем. Без знания общественности — что происходит с точки зрения агентства — невозможно создать положительный инвестиционный имидж агентства и самого региона. Так или иначе, влияние есть», - добавил он.