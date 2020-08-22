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Политика

Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса. Об этом в понедельник сообщает БелТА.

«Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», - сказано в сообщении.

Лукашенко и Путин также обсудили ситуацию в Белоруссии.

«Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении», - пишет БелТА.

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