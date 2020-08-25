Водитель трактора погиб в ДТП в Пустошкинском районе

09:28, 25 августа 2020, ПАИ

В Пустошкинском районе водитель трактора скончался в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 августа около 12:00 на 3 км дороги Сочихино - Сорокино Пустошкинского района 59-летний водитель трактора Т-25 неправильно выбрал скоростной режим. Не справившись с управлением, он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте. По данному факту проводится проверка.