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Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября

 

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает  о подготовке к единому дню голосования 13 сентября в прямом эфире ПАИ-live.

Как будет организована процедура голосования, какие меры безопасности предпринимаются против коронавируса, какие особенности избирательного процесса в этот раз? Об этом глава облизбиркома в прямом эфире ПАИ-live поговорит с автором проекта Александром Машкариным.

Смотрите на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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