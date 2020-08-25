Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября

10:31, 25 августа 2020, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказывает о подготовке к единому дню голосования 13 сентября в прямом эфире ПАИ-live.

Как будет организована процедура голосования, какие меры безопасности предпринимаются против коронавируса, какие особенности избирательного процесса в этот раз? Об этом глава облизбиркома в прямом эфире ПАИ-live поговорит с автором проекта Александром Машкариным.

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