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Общество

Клёны, буккроссинг и сцена: сквер на Четырёх углах в Пскове готовят к открытию

Клёны, буккроссинг и сцена: сквер на Четырёх углах в Пскове готовят к открытию, сообщили в пресс-службе администрации Пскова. 

По её словам, большая территория сквера позволит проводить здесь массовые культурные мероприятия. «Будет выход электричества, чтобы мы могли подключить свою аппаратуру,  сделать небольшую сцену. Городская библиотека, которая находится по соседству, нашла место для организации книгообмена», -  рассказала начальник комитета по реализации программ приграничного сотрудничества администрации Пскова Кристина Кобызь.

25 августа в сквере в дополнение к молоденьким берёзам и липам посадили 12 остролистных красных кленов и пять елей. «Через несколько лет они превратят этот небольшой сквер в более зеленую зону отдыха горожан», - уверена Кристина Кобызь.

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