Качество дорожных работ в Крестах оценила Елена Полонская

18:25, 25 августа 2020, ПАИ

Во время контрольного выезда на территорию избирательного округа №4 глава Пскова Елена Полонская и депутат Псковской городской Думы по округу, заместитель главы города Сергей Гаврилов проверили ход ремонта дворового проезда в микрорайоне Кресты, ДОС 119. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обращаясь к участникам встречи, глава города напомнила, что не впервые выезжает сюда по обращениям граждан и рассказала о том, на какой стадии находится решение ранее озвученных ими проблем. В частности, она сообщила, что проблему с засильем борщевика возле жилых домов удалось стронуть с места, и что компании-подрядчику было предписано более тщательно выполнять свои обязанности.

Также по просьбам местных жителей снесено аварийное здание бывшей бани, на этом месте планируется оборудовать небольшую парковку. Что касается установки дополнительных опор освещения, то депутат по данному избирательному округу уже направил соответствующую заявку в Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Псковичи поблагодарили компанию-подрядчика, отметив, что к работе ее сотрудников у них нареканий нет. «Я живу здесь с 1997 года и рад, что наш микрорайон постепенно улучшается и хорошеет. Хотелось бы сказать спасибо властям, которые помнят о наших проблемах и по мере возможностей решают их», - отметил один из участников встречи Виктор Константинов.