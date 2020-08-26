Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Пскове
В Пскове обнаружили фальшивую пятитысячную купюру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Банкнота достоинством 5 тысяч рублей образца 1997 года выпуска обнаружена работником финансового учреждения, который расположен на Октябрьском проспекте. Туда купюра поступила из другого финансового учреждения, где она была принята в кассу вместе с суточной выручкой магазина крупной продуктовой сети.
По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.