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Общество

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в Пскове

В Пскове обнаружили фальшивую пятитысячную купюру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкнота достоинством 5 тысяч рублей образца 1997 года выпуска обнаружена работником финансового учреждения, который расположен на Октябрьском проспекте. Туда купюра поступила из другого финансового учреждения, где она была принята в кассу вместе с суточной выручкой магазина крупной продуктовой сети.

По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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