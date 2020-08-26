Двое детей погибли в ДТП в Великих Луках

13:59, 26 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках в результате ДТП погибли двое детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

26 августа примерно в 13:30 в городе Великие Луки на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной водитель автомашины ВАЗ-2107 совершил наезд на женщину с двумя детьми, которая двигалась по обочине дороги в попутном направлении. В результате ДТП погибли 10-месячный и 4-летний ребёнок.

На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.