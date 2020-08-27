ВИДЕО: Башни, музеи и здоровое питание — школьники Псковской области узнают родной край
Школьники со всей Псковской области участвуют в федеральной программе «Серебряное ожерелье», которая реализуется в рамках национального проекта «Культура».
В ближайший месяц более тысячи подростков почти со всех районов области отправятся в двухдневный тур по главным достопримечательностям Пскова, Изборска и Печор — из-за пандемии организаторы проекта решили не вывозить детей за пределы региона.
Поездка финансируется за счет федерального бюджета.