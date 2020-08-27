Ремонт двора на улице Звёздной, 11а запланирован в Пскове на следующий год

18:27, 27 августа 2020, ПАИ

Двор на улице Звёздной, 11а в Пскове планируется начать ремонтировать в следующем году. Об этом было объявлено во время контрольного выезда главы города Елены Полонской совместно с депутатом Псковской гордумы Дмитрием Барабановым в округ № 14, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В мероприятии также приняли участие общественники и местные жители.

Власти города оценили ремонт дворовых территорий на улице Звёздной, 11 и 13, проведённый в рамках программы «Формирование современной городской среды». Здесь установлены урны, восстановлены и заасфальтированы дорожки, положено новое асфальтовое покрытие вдоль дворового проезда, оборудован бордюр нужной высоты, восстановлены старые качели, по просьбам некоторых жителей установлены скамейки. Также в этом году планируется спил железных конструкций на зелёной зоне.

Кроме того, на следующий год запланирован ремонт дворовой территории на улице Звёздной, 11а.

«До этого у нас было три депутата – и никакого сдвига. Пришёл Барабанов и начал работать: убран ларёк, спилены аварийные деревья, помог заспать щебнем ямы, привёз землю и цветы для клумб. Он всегда старается помочь и выслушать», – поделилась жительница дома на улице Звёздной, 11 Евгения Иванова.

Жители этого дома обратились к депутату с просьбой перенести с территории их дома мусорную площадку с контейнерами, которые предназначены для жильцов дома на улице Труда, 50. Дмитрий Барабанов заверил, что по данному вопросу направит письмо в Контрольное управление Пскова.

В 2019 году в рамках программы был отремонтирован дворовой проезд на улице Звёздной, 15а.