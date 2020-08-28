Директор великолукского завода погиб в ДТП в Великолукском районе

11:02, 28 августа 2020, ПАИ

Директор великолукского предприятия погиб в ДТП, которое произошло 27 августа около 22:20 на 456-м километре автодороги Москва - Балтия (М9) в Великолукском районе, пишет портал «Луки.ру» со ссылкой на собственные источники.

На трассе столкнулись три автомобиля: фура, KIA и Mercedes. Великолучанин был за рулем автомобиля Mercedes. Машина в результате столкновения загорелась, водитель погиб на месте.

Также в результате ДТП погиб водитель автомобиля KIA. В салоне автомобиля находились две девочки, они были госпитализированы в Великолукскую городскую больницу. Сейчас они находятся в реанимации, состояние одной из девочек тяжелое: была зафиксирована остановка сердца.