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Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой

Вопросы развития региональной молодёжной политики, примеры социальных лифтов и участие молодых кандидатов в выборах обсудили в ходе рабочей встречи председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Молодёжного парламента при Госдуме Мария Воропаева. В мероприятии также приняли участие председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова и заместитель председателя Молодёжного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить руководителей области за поддержку молодёжных инициатив. Отношение к ним неравномерное, меняется от региона к региону, и сейчас некоторые субъекты уже пожинают плоды недостаточного внимания к проблемам молодёжи, - отметила Мария Воропаева. - В Псковской области мы впервые, но для нас это особенный, знаковый регион – его возглавил выпускник Молодёжного парламента при Государственной Думе. Михаил Ведерников в его составе курировал Молодёжные парламенты СЗФО. Это первый губернатор, не так давно появился второй – Михаил Дегтярёв в Хабаровском крае временно исполняет полномочия главы региона».

Мария Воропаева подчеркнула, что приехала с большими ожиданиями: «В последнее время Молодёжный парламент в Псковской области значительно вырос. Особенно хочется в качестве примера привести мероприятия, связанные с голосованием по поправкам к Конституции. Все вместе мы разъясняли молодёжи страны суть поправок, а наши псковские коллеги приготовили серию мультимедийных зарисовок, которые мы использовали и рассылали во все регионы. Сейчас ребята реализуют проект, связанный с улицами, названными в честь героев Великой Отечественной войны, и это часть масштабного федерального проекта "Большая история"».

Мария Воропаева подчеркнула, что «были разные периоды взаимодействия» с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. «Были спады, сейчас другой уровень, чему мы очень рады. Но особенно подчеркну – мы не приезжаем туда, где нечего посмотреть – и это не про регион, а именно про Молодёжный парламент», - добавила руководитель молодёжного объединения.

Александр Котов в ответ заметил, что взаимодействие всегда зависит от двух сторон. «Мы надеемся и на вашу поддержку», - отметил спикер. Председатель обратил внимание, что на примере большой избирательной кампании, предваряющей сентябрьские выборы в представительные органы муниципалитетов, можно отметить не особенно сильную заинтересованность молодёжи, и предположил, что подобная ситуация касается не только Псковской области.

«Это маленький уровень, маленькие задачи, а всем хочется сразу попасть в большую политику. Но такие резкие взлёты, как правило, ни к чему хорошему не приводят. К результату надо идти маленькими шагами. Это игра вдолгую, не все к этому готовы», - поделился мнением Александр Котов.

«Мы поддерживаем стремление молодёжи идти в политику. Но зачастую у молодых людей складывается ошибочное целеполагание, когда желание идти во власть превалирует над всем остальным. На встречах с нашим Молодёжным парламентом я всегда подчёркиваю – вы сначала для себя поймите: зачем вы к этому стремитесь, это ваше или нет. Такова человеческая психология, и можно привести достаточно аналогичных примеров среди политиков старшего возраста. Только сначала кажется, что приду, кресло займу, и всё сразу станет хорошо, а тот, кто сейчас работает, не тянет и непрофессионален. А потом начинается паника – неподготовленные руководители теряются, ничего не могут сделать и в итоге уходят», - продолжил Александр Котов.

Мария Воропаева согласилась с председателем псковского парламента и подчеркнула, что тем ценнее успешные примеры политической карьеры представителей молодёжи – в настоящее время 7 «выпускников» молодёжных парламентов являются депутатами Госдумы. Пример экс-председателя Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Дениса Матвеева Мария Воропаева также назвала историей успеха. «Мы рады за нашего бывшего коллегу и, конечно, хотели бы, чтобы у молодёжи была возможность двигаться по карьерной лестнице, в том числе благодаря работе в Молодёжном парламенте», - добавила Мария Воропаева.

Александр Котов отметил работу и нынешнего председателя Молодёжного парламента Юлии Лысовой – сотрудник аппарата Собрания хорошо знает суть законотворческого процесса, имеет достаточный опыт работы с молодёжью. «Надеюсь, наше взаимодействие будет только совершенствоваться. Я не сторонник того, чтобы водить кого-то за руку, но все предложения, даже если на первый взгляд они выглядят неоднозначно, готов выслушать. Мы поможем и юридически оформить инициативы, и с финансовым комитетом при необходимости проведём переговоры», - заверил спикер.

28 августа Мария Воропаева также примет участие в слёте молодёжных советов Псковской области «С властью на равных», который Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов проводит совместно с управлением общественных проектов и молодёжной политики администрации региона. В Пскове соберутся представители 23 муниципалитетов области. В программе мероприятия заявлены семинары, встречи с общественниками, обсуждение успешных практик.

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