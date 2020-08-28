О начале непростого периода пандемии предупредил Михаил Ведерников

13:44, 28 августа 2020, ПАИ

О начале непростого периода пандемии коронавируса в Псковской области предупредил Михаил Ведерников, выступая на оперативном штабе 28 августа. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор попросил псковичей сохранять бдительность и быть осторожными. Он также напомнил, что только в Пскове носителями вируса являются не менее двух тысяч человек.

«Сейчас мы вступаем в непростой период, когда внешние факторы могут усугубить существующую обстановку: возвращаются отпускники, активизируются сезонные простудные заболевания и начинается новый учебный год. Всё это сложные вызовы, и мы понимаем, что работа системы здравоохранения будет очень напряжённой. Просто не будет», - подчеркнул Михаил Ведерников, добавив, что второй раз на карантин регион отправлять не хочется.