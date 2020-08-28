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Политика

«Заксобрание перестало быть элитным клубом»: псковские политики о сокращении числа областных депутатов

Фото Дарьи Хватковой

Количество депутатов Псковского областного Собрания сократится с 44 до 26 человек. «Псковская правда» рассмотрела «за» и «против» очередного переформатирования.

В поддержку реформы высказались старожил региональной политики, вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов и спикер областного Собрания Александр Котов.

По словам Антонова, 44 парламентария — это слишком много и накладно для региона, а кроме того, девальвирует депутатский мандат. Заксобрание перестало быть «элитным клубом»: если раньше там заседали в основном харизматичные и активные политические бойцы либо ведущие предприниматели, то в последних созывах немало статистов, голос которых вовсе не слышен на сессиях.

Виктор Антонов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак заявил, что его партия, скорее всего, поддержит инициативу о сокращении числа депутатов. «Когда население сокращается, а число депутатов растет — это неправильно»,- уверен он.

Собственно говоря, против сокращения числа депутатов предсказуемо высказывается лишь лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Очевидно, что именно его партия, в 2011 и 2016 годах сумевшая набрать чуть больше 6% и оба раза получившая «списочный» мандат, в случае секвестра заксобрания является кандидатом на вылет.

Суть «парламентской реформы» Александр Котов не так давно изложил в эфире проекта ПАИ-live. «Мы рассматривали разные варианты численности: это и 33, и 22. Главный вопрос заключается в том, чтобы нарезать избирательные округа таким образом, чтобы в их состав входили муниципальные районы целиком в своих границах», - пояснил он.

Александр Котов. Фото Андрея Степанова

Проект закона об уменьшении численности областного Собрания может быть рассмотрен уже на первой после парламентских каникул сессии, в сентябре. И, вероятнее всего, решение будет положительным.

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