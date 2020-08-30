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Пропавшего год назад Алексея Никандрова разыскивают в Пскове

В Пскове ведётся розыск Алексея Никандрова 1975 года рождения. В октябре 2019 года мужчина пропал без вести на территории областного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет в чёрную бейсболку, зимнюю чёрную куртку с красными полосками вдоль рукавов, в рубашку, синие джинсы и тёмные кроссовки 42-го размера. 

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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