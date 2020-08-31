Теплоход «Чайка» на сжиженном природном газе появился в Татарстане
Пассажирское судно стало первым подобным в России, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Республики.
Теплоход для экскурсионных и прогулочных рейсов рассчитан на 176 пассажиров.
Судно выпустил Зеленодольский завод им. А. М. Горького.
Использование сжиженного природного газа в качестве моторного топлива снижает себестоимость перевозок и делает их экологичнее, рассказали в пресс-службе президента Республики Татарстан.